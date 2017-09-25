Трамп "обновил" антииммигрантский указ

Гражданам семи стран и чиновникам Венесуэлы запрещен въезд в США

Президент США Дональд Трамп подписал новый антииммигрантский указ, согласно которому ужесточаются условия въезда на территорию США гражданам некоторых стран. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В новом документе, который вступает в силу 18 октября, фигурируют такие страны, как Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, а также Чад, Северная Корея и Венесуэла. Судан в новый список не включен.

Гражданам семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Применительно к Венесуэле временный запрет распространяется только на чиновников.

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При этом отмечается, что у данного указа нет срока действия.

"Обеспечение безопасности в Америке является моим приоритетом номер один. Мы не допустим в нашу страну тех, кого не можем безопасно верить", — прокомментировал Трамп введение новых мер в Twitter.

Напомним, действие предыдущего указа, который касался шести стран с преимущественно мусульманским населением, окончилось в воскресенье, 24 сентября.