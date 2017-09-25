Партия Макрона проиграла на выборах в Сенат

"Вперед, Республика!" потеряла два места и теперь имеет в верхней палате парламента 27 своих представителей

Во Франции в воскресенье, 24 сентября, переизбрали 171 из 348 членов Сената - верхней палаты парламента. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Journal du dimanche.

Победу на выборах одержала Республиканская партия, кандидаты которой получили в общей сложности 159 мест в Сенате и укрепили свои позиции. Ранее они имели 142 места.

Партия действующего президента Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" насчитывала 29 мест в Сенате и надеялась увеличить свое представительство, но вместо этого потеряла двух сенаторов и теперь имеет 27 представителей.

После выборов в партии заявили, что выборы в Сенат "по своей природе являются более тяжелыми для молодого движения и не отражают новый политический баланс".

Сенаторов выбирают более 75 тыс. выборных должностных лиц, включая членов Национального собрания (нижней палаты парламента), мэров, региональных и местных советников.

Многие местные выборные чиновники были недовольны планом Макрона сократить бюджеты местных властей.

В отличие от Национальной ассамблеи - нижней палаты французского парламента - Сенат при принятии законов имеет меньший вес. Последнее слово остается за членами Национальной ассамблеи, где партия Макрона имеет абсолютное большинство.