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Главная » Мир » Две трети американцев выступают против упреждающего удара по КНДР, - опрос

Две трети американцев выступают против упреждающего удара по КНДР, - опрос

Две трети американцев выступают против упреждающего удара по КНДР, - опрос
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

В способность Трампа принимать правильные решения в отношении Северной Кореи верят только 37% граждан США

25.09.17 141
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62% опрошенных американцев не верят в способность президента США Дональда Трампа принимать правильные решения в отношении КНДР. 37% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса The Washington Post и ABC News, передает Дождь.

Две трети граждан США выступают против нанесения упреждающего военного удара по КНДР.

67% опрошенных считают, что возможный удар США должен быть ответом на атаку со стороны КНДР. 82% граждан СЩА считают, что нанесение Вашингтоном упреждающего удара по КНДР приведет к войне в регионе. 69% опрошенных назвали его значительным риском.

В способность военных лидеров США найти правильный курс в отношениях с Пхеньяном верят 72% американцев.

Напомним, руководство Северной Кореи и США в очередной раз обменялось взаимными угрозами. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генассамблеи ООН, заявил, что ракетный удар по Соединенным Штатам после угроз Дональда Трампа "стал неизбежным" Американский президент в свою очередь заявил, что руководству Северной Кореи придет конец.

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