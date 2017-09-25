В руководстве немецких ультраправых произошел раскол

Одна из сопредседателей "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри отказалась войти во фракцию своей политической силы

Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри не войдет во фракцию политической силы в Бундестаге. Об этом она неожиданно заявила на совместной пресс-конференции с лидерами предвыборного списка партии Алис Вайдель и Александером Гауландом в Берлине, передает DW.

Петри отметила, что решения она приняла "после долгих размышлений". В коротком заявлении она указала на не прекращающуюся несколько месяцев борьбу за власть в руководстве партии, отметив, что эти разногласия нельзя замалчивать.

"Теперь я выйду из этого помещения", - закончила свое выступление лидер АдГ, демонстративно покинув зал через несколько минут после начала пресс-конференции.

Свое решение Петри, судя по всему, не согласовала с коллегами по партии. Присутствовавший на пресс-конференции сопредседатель АдГ Йорг Мойтен назвал ее заявление "разорвавшейся бомбой", о которой он, по его собственному признанию, ничего не знал.

Напомним, на выборах в Германии 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Гремании" набрала 12,6% голосов, заняв таким образом третье место и впервые попав в Бундестаг.