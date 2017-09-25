Немецкие "Левые" заявили, что снятие санкций с РФ – их четкая позиция

Партия "Левые", занявшая на выборах в Бундестаг четвертое место, выступает за отмену антироссийских санкций и считают "неправильной" политику официального Берлина в отношении РФ. Об этом заявил в понедельник сопредседатель фракции "Левые" в бундестаге, лидер партийного списка на выборах в парламент Германии Дитер Бартш, передает РИА Новости.

"Политика партии "Левые" в отношении России остается прежней. Мы жестко критикуем политику Германии в отношении России, потому что она неправильная. Тот, кто действительно думает при помощи санкций манипулировать страной, тот неправ. Уверен, что тут будут изменения", - сказал Бартш журналистам.

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Глава партии Катя Кипинг добавила, что снятие санкций с России остается четкой позицией "Левых".

Напомним, на выборах в Германии 24 сентября партия "Левые" набрала 9,2% голосов, заняв таким образом четвертое место и впервые попав в Бундестаг.