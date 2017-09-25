В Иракском Курдистане заявили о готовности отразить любое вторжение

Командование местных вооруженных сил надеется, что до военного конфликта не дойдет

Курдские вооруженные формирования пешмерга готовы к отражению любого нападения на Иракский Курдистан, где проходит референдум о независимости. Об этом заявил курдский генерал Сирван Барзани, передает РИА Новости.

"На мой взгляд, бесспорно, пешмерга находится в боеготовности. Нам удавалось сражаться с иракской армией, насчитывающей миллион человек, сильнейшей на тот момент армией в регионе, лишь с одними автоматами Калашникова. Конечно, мы готовы к отражению кого бы то ни было", — заявил военный.

При этом Барзани считает маловероятным военное вторжение в Курдистан и надеется на мирное решение всех спорных вопросов.

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"За 45 лет они узнали, кто такие курды. Мы на деле доказали им, что мы являемся им самыми добрыми соседями. Я не верю в то, что будет военное вмешательство, или случится какая-либо другая подобная ошибка", — сказал командующий.

Напомним, в автономном Иракском Курдистане сегодня проходит референдум о независимости региона.

Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее заявил, что референдум противоречит Конституции Ирака, и его итоги признаны не будут.

Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией.