Россиян атакует мощный вирус

Мощный компьютерный вирус атаковал Россию.
Он крадет банковские данные и выдает себя за администратора мобильных устройств на базе операционной системы Андроид, сообщает ТСН.uа.
Вирус способен запоминать и записывать порядок клавиш, которые вы нажимаете на смартфоне и далее самостоятельно звонить и отправлять СМС.
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Кроме России, вирус уже распространился в Германии и Турции, а также атаковал приложения нескольких крупных европейских банков.