Количество беженцев из Мьянмы достигло 436 тыс. человек, – ООН

Верховный комиссар ООН по делам беженцев благодарит Бангладеш за сохранение открытой границы

Число мусульман рохинджа, бежавших из Мьянмы в соседнюю Бангладеш в результате массовых столкновений, возросло до 436 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Организации объединенных наций, передает РБК-Украина.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил на пресс-конференции в Бангладеш, что "решение этого кризиса лежит на Мьянме".

Он подчеркнул, что до этого момента мир должен помочь "глубоко травмированным" беженцам, столкнувшимся с огромными трудностями.

"Они видели, как горели деревни, их семьи были расстреляны или зарублены до смерти, с женщинами и девочками жестоко обращались", – заявил Гранди, который накануне общался с беженцами в Бангладеш.

Кроме того, комиссар призвал к "быстрой активизации" помощи беженцам и поблагодарил Бангладеш за сохранение открытой границы.

Ранее сообщалось, что в Мьянме сожжены около 200 сел мусульман народности рохинджа.

Напомним, столкновения начались 25 августа 2017 года, когда боевики рохинджа атаковали полицейские посты в северной части штата, убив 12 сотрудников службы безопасности.

В Amnesty International заявили о неопровержимых доказательствах этнических чисток в Мьянме со стороны правительства.