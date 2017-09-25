Все больше британцев хотят второго голосования по Brexit, – опрос

Наиболее популярный сценарий – голосование за принятие правительственного Brexit-соглашения или возможность остаться в составе ЕС

Поддержка второго референдума по Brexit растет среди британских избирателей, поскольку уменьшаются как оптимизм относительно будущего страны за пределами ЕС, так и уверенность, что Лондон и Брюссель урегулируют переговоры по соглашению о "разводе". Об этом говорится в результатах опроса Greenberg Quinlan Rosner Research (GQRR), передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Около половины опрошенных заявили, что поддерживают проведение второго референдума по Brexit, причем наиболее популярным сценарием является голосование за принятие правительственного Brexit-соглашения или возможность остаться в составе ЕС.

Последний вариант поддерживают 34% опрошенных.

По данным аналогичного опроса, проведенного в марте этого года, таких было всего 28%.

В целом 39% респондентов отвергли идею второго референдума, тогда как 7% хотят "жесткого референдума", в котором люди выбирали бы между правительственным соглашением и тем, чтобы выйти из ЕС вообще без соглашения.

Опрос GQRR, в котором приняли участие 1203 человека, проводился в период с 11 по 13 сентября 2017 года.

Напомним, переговорщики Великобритании и Евросоюза 25 сентября начали в Брюсселе четвертый раунд переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй в своей речи объявила, что Великобритания продолжит платить в бюджет Евросоюза до 2020 года, согласно взятым на себя ранее обязательств.

Она также подтвердила, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и предложила, чтобы переходный период после этого продолжался не более двух лет.