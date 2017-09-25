КНДР назвала слова Трампа о Ким Чен Ыне объявлением войны

Северная Корея заявила о намерении сбивать американские военные самолеты, которые приближаются к воздушным границам страны

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал слова президента США Дональда Трампа в адрес северокорейского руководства объявлением войны и заявил, что Северная Корея будет рассматривать все варианты ответа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В частности, он заявил о праве КНДР сбивать американские военные самолеты, которые приближаются к воздушным границам страны.

"Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", – заявил министр журналистам в Нью-Йорке.

Напомним, 23 сентября, комментируя речь главы МИД КНДР на Генеральной ассамблее ООН, Дональд Трамп вновь назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

"Только что слышал, как министр иностранных дел Северной Кореи говорил в ООН. Если он будет повторять мысли маленького человека-ракеты, они долго тут не пробудут!" - написал Трамп в Twitter.

Выступая в ООН 19 сентября, Трамп сказал, что готов "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам. В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем.

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Несмотря на серьезную напряженность в отношениях США и КНДР, многие эксперты считают военный конфликт между двумя странами маловероятным.

Северная Корея продолжает развивать свою ядерную программу, несмотря на то, что это было запрещено резолюциями Совета безопасности ООН. В этом году КНДР резко увеличила число испытаний ракет.

3 сентября Пхеньян провел шестое и пока самое мощное ядерное испытание. Несколько дней спустя Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи, направленные на перекрытие финансовых потоков и поставок топлива в эту страну.