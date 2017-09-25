Меркель готова к переговорам о коалиции с СДПГ

Канцлер не исключает ни одного варианта коалиции, кроме сотрудничества с Левыми и АдГ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что открыта для переговоров о коалиции со всеми основными парламентскими партиями Германии, включая социал-демократов (СДПГ), несмотря на то, что они отказались участвовать в новой коалиции. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Канцлер заявила, что не хочет исключать ни одного варианта коалиции с самого начала, кроме сотрудничества с Левыми и Альтернативой для Германии.

"Мы, конечно, будем проводить переговоры со "Свободной демократической партией ", а также с партией "Зеленые", но я также должна добавить еще и СДПГ, - сказала Меркель. – Все партии, которые, с нашей точки зрения, являются потенциальными партнерами по коалиции, несут ответственность за формирование стабильного правительства".

"Я слышала заявления от СДПГ, но наше мнение заключается в том, что мы, тем не менее, должны контактировать и разговаривать", - сказала канцлер.

Напомним, блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель выигрывает выборы, получив 33% голосов. По сравнению с выборами 2013 года ХДС потерял 7,3% голосов, ХСС – 1,2%.

Социал-демократическая партия Германии получила 20,5% голосов. Это – наихудший результат социал-демократов за все время после Второй мировой войны.

Правопопулистская Альтернатива для Германии заняла третье место, получив 12,6% голосов. Эта партия впервые попала в Бундестаг.