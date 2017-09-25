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Главная » Мир » Евросоюз и Британия назвали приоритеты очередного раунда переговоров о Brexit
Евросоюз и Британия назвали приоритеты очередного раунда переговоров о Brexit
Фото: Shutterstock

Евросоюз и Британия назвали приоритеты очередного раунда переговоров о Brexit

Переговорщики Великобритании и Евросоюза 25 сентября начали в Брюсселе четвертый раунд переговоров

25.09.17 12
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Права граждан, решение финансовых споров и статус островов являются главными вопросами на 4-й раунд переговоров между ЕС и Лондоном о выходе Великобритании из Сообщества. Об этом заявили главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье и руководитель переговорной группы от Лондона, государственный секретарь Великобритании по вопросам ЕС Дэвид Дэвис, передает Укринформ.

"Достижение реального прогресса в трех главных вопросах: граждане, острова и финансовое урегулирование – это важно для продвижения дискуссии и осуществления переходного периода в будущем", – подчеркнул представитель ЕС.

Барнье выразил надежду, что на этой неделе по результатам переговоров стороны достигнут ощутимого прогресса.

Представитель Лондона Дэвис отметил, что в вопросе прав человека британская сторона готова договариваться только в соответствии с законодательством своей страны.

"Мы также должны достичь прогресса в вопросе путешествий британских граждан в Евросоюз, а также относительно избирательных прав на местных выборах", - подчеркнул Дэвис.

"В вопросе финансового урегулирования (относительно обязательств Лондона перед бюджетом ЕС, – ред.) мы хотим, чтобы наши европейские партнеры не беспокоились, что они заплатят больше, или получат меньше, когда они будут выполнять нынешний бюджетный план в условиях решения Британии о выходе", – уверил госсекретарь Британии.

Напомним, переговорщики Великобритании и Евросоюза 25 сентября начали в Брюсселе четвертый раунд переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй в своей речи объявила, что Великобритания продолжит платить в бюджет Евросоюза до 2020 года, согласно взятым на себя ранее обязательств.

Она также подтвердила, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и предложила, чтобы переходный период после этого продолжался не более двух лет.

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