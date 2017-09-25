В Иракском Курдистане явка на референдуме о независимости достигла 76%

Явка на референдуме о независимости Иракского Курдистана достигла 76% за час до запланированного закрытия избирательных участков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал Rudw, передает Европейская правда.

По данным телеканала Rudaw, избирательные участки должны были закрыться в 18:00, однако голосование все еще продолжается в нескольких курдских городках и городах, находящихся на севере Ирака, где люди стоят в очередях.

За час до запланированного закрытых участков явка избирателей составила 76%, начат подсчет голосов. Окончательные результаты голосования ожидаются в течение 72 часов.

Голосование, на котором, как предполагается, большинство отдадут голоса за независимость, имеет целью дать лидеру иракских курдов Масуду Барзани мандат на ведение переговоров с Багдадом и соседними государствами об отделении региона.

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Напомним, Ирак, Иран и Турция выступали против проведения референдума, заявляя, что он может усилить напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что иракский парламент требует ввести войска на спорные районы на севере страны, находящиеся под контролем курдов с 2003 года, поскольку Иракский Курдистан проводит референдум о независимости.