Маккейн сообщил о неутешительном прогнозе врачей из-за рака мозга

Врачи сообщили американскому сенатору Джону Маккейну, у которого ранее диагностировали рак мозга, о высокой вероятности гибели в результате болезни. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, передает Дождь.

"Прогноз очень, очень серьезный. Некоторые (врачи, -ред.) говорят, что (шанс выжить, - ред.) — 3%, а некоторые — 14%", — рассказал Маккейн.

"Я сказал: "Я понимаю. Теперь мы будем делать, что можем, найдем лучших врачей... В то же время (мы будем, - ред.) с благодарностью вспоминать хорошо прожитую жизнь", — добавил сенатор.

Он рассказал, что через 11 дней после операции на мозге вопреки рекомендациям врачей вернулся в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании по законопроекту о здравоохранении.

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Маккейн отметил, что часто вспоминает сенатора Эдварда Мура Кеннеди, который несколько лет назад умер от подобного типа рака. По словам Маккейна, Кеннеди продолжал работу, несмотря на болезнь, и "никогда не сдавался".

Напомним, у сенатора от Республиканской партии Джона Маккейна была диагностирована опухоль мозга. Он перенес операцию по удалению сгустка крови над левым глазом. В ходе анализа тканей было установлено, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластома.