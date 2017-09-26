Российский омбудсмен: В ООН несправедливо и необъективно оценили состояние дел в Крыму

Татьяна Москалькова не понимает, откуда взялись факты о несоблюдении прав человека на полуострове

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что доклад, подготовленный управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в оккупированном Крыму, необъективно отражает состояние дел на полуострове. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я неоднократно бывала в Крыму, веду приём крымчан и получаю от них обращения. Постоянно общаюсь с уполномоченными по правам человека Республики Крым и Севастополя, мы мониторим обстановку на полуострове и, честно говоря, решительно не понимаю, откуда взялись так называемые факты о несоблюдении прав человека в Крыму", — сказала она.

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Москалькова пожалела о том, что Верховный комиссар ООН "так несправедливо и необъективно оценил состояние дел с правами человека в Крыму".

Напомним, 25 сентября управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о нарушениях прав человека в Крыму после аннексии полуострова Россией.