В Китае заблокировали WhatsApp

Власти Китая заблокировали в стране доступ к мобильному мессенджеру WhatsApp. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The New York Times.

Специалист по интернет-коммуникациям Университета Гонконга Локман Тсуи заявил, что серьезные проблемы в работе WhatsApp начались в воскресенье. При этом он отметил, что существует вероятность, что некоторые пользователи по-прежнему могут пользоваться мессенджером.

Представитель компании Symbolic Software Надим Кобеисси в разговоре с изданием допустил, что власти КНР, возможно, разработали специальное программное обеспечение, чтобы помешать работе сервиса.

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"Подобный метод блокировки обычно не используется властями КНР", — отметил Кобеисси

В настоящее время пользователи из Китая не могут поделиться через WhatsApp ни фотографиями, ни видеозаписями, ни текстовыми сообщениями.

Напомним, в июле правительство Китая уже частично блокировало жителям страны доступ к WhatsApp. Пользователи не могли отправить видеосообщения, пользоваться голосовыми чатами и пересылать файлы. Однако текстовые сообщения оставались доступными. Через несколько недель эта частичная блокировка была снята.