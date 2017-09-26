Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом

Аналитики консалтингового агентства в области брендинга Interbrand, основанного Джоном Мерфи, опубликовали рейтинг самых дорогих мировых автомобильных брендов. Об этом сообщает Прайм.
Первое место занял японский концерн Toyota. Эксперты оценили общую стоимость автогиганта в $50,291 млрд.
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На второй строчке рейтинга - немецкий Mercedes-Benz. Его Interbrand оценил в $47,829 млрд.
Третье место занял концерн BMW, чья стоимость составила $41,521 млрд.
В топ-10 также попали Honda($22,696 млрд), Ford ($13,643 млрд), Hyundai ($13,193 млрд), Audi ($12 млрд), Nissan ($11,534 млрд), Volkswagen ($11,522) и Porsche ( $10,12 млрд).
Американская Tesla, специализирующаяся на выпуске электромобилей, заняла самую последнюю строчку рейтинга. Ее оценили в $4 млрд.