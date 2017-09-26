СМИ: Российского полковника поймали на рекордной взятке

Александр Вакулин получил 368 млн рублей за помощь в заключении контрактов на поставку техники для Минобороны РФ

Российский Следственный комитет расследует уголовное дело о рекордной в истории Министерства обороны РФ взятке - 368 млн рублей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По делу проходит глава отдела техобеспечения продовольственного Управления военного ведомства полковник Александр Вакулин. По данным следствия, он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для Минобороны. Во время исполнения этих договоров были совершены крупные хищения. Также, по версии следствия, Вакулин обещал покровительство участвовавшим в сделках предпринимателям.

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Уголовное дело возбуждено по статьям "Мошенничество" и "Получение взятки". Полковника отправили в следственный изолятор до 29 октября.

Также газета отмечает, что 46-летнего Вакулина перевели в Москву относительно недавно. Ранее он служил в Калининградской области и считался перспективным офицером, делающим успешную карьеру.