Сегодня - Европейский день языков

В Европейском Союзе насчитывается 24 официальных языка, около 60 региональных и языков меньшинств, и более 175 языков, на которых говорят эмигранты

Европейский день языков проводится по инициативе Совета Европы и ЕС с 2001 года при поддержке Комиссии по образованию ЮНЕСКО.

Впервые День языков был организован в 2001 году Советом Европы в рамках Европейского года языков, напоминает "Укринформ".

Европейская комиссия и Европейский центр по изучению живых языков активно участвуют в организации мероприятий в этот день. Цель Европейского дня языков - привлечь внимание аудитории к языкам, на которых говорят в Европе, распространять культурное и лингвистическое разнообразие и поощрять изучение языков на протяжении всей жизни.

В Европейском Союзе насчитывается 24 официальных языка, около 60 региональных и языков меньшинств, и более 175 языков, на которых говорят эмигранты.

В мире же существует почти 6 тыс. языков, большинством из которых говорят в Азии и Африке. По меньшей мере половина жителей планеты говорит двумя или более языками, или понимают два или более языков.

Язык и коммуникации сейчас как никогда составляют сердцевину европейского общества. Изучение языков открывает путь к новым перспективам и познанию культур.

Кроме Европейского дня языков, существует также и Международный день родного языка, который отмечается ежегодно 21 февраля, начиная с 2000 года.