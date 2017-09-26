Сегодня - Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия

Украина в 1992 году отказалась от своего ядерного арсенала

Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия отмечается по решению 68-й сессии ГА ООН от 5 декабря 2013 года, напоминает "Укринформ".

Полная ликвидация ядерного оружия остается одной из главных целей Организации Объединенных Наций. Она была темой обсуждения первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году, а также главной темой обзорных конференций, которые проводили в ООН начиная с 1975 года государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, начиная с 1959 года, вместе с общим и полным разоружением была включена в повестку дня Генеральной Ассамблеи и определена в качестве одной из приоритетных задач первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи по разоружению в 1978 году, которая уделила особое внимание проблеме ядерного разоружения. К тому же она была поддержана каждым из генеральных секретарей ООН.

Тем не менее, сегодня в мировых вооруженных арсеналах насчитывается около 15 тыс. единиц ядерного оружия. Страны, которые обладают таким оружием, не имеют проблем с финансированием и разработали долгосрочные планы по модернизации своих ядерных арсеналов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тегеран отказался выходить первым из соглашения по ядерной программе

Более половины населения мира живет в странах, которые либо имеют такое оружие, либо являются членами ядерных альянсов.

Сейчас доктрина ядерного сдерживания сохраняется в качестве элемента политики безопасности всех ядерных государств и их ядерных союзников. Однако, несмотря на это, в мире растет беспокойство относительно катастрофических гуманитарных последствий, которые могут возникнуть от применения даже одного ядерного заряда, не говоря уже о региональной или глобальной ядерной войне.

Эти факты и побудили Генеральную Ассамблею учредить 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Как известно, Украина в 1992 году отказалась от своего ядерного арсенала.