Венгрия обещает блокировать сближение Украины и ЕС

Будапешт отреагировал на подписание Порошенко закона об образовании

Правительство Венгрии заявило о намерении блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, передает Европейская правда.

Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Петром Порошенко закона "Об образовании".

"Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины", - подчеркнул глава МИД.

Сиятро назвал решение Порошенко "позорным", "ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении" от Европы.

В сообщении МИД Венгрии отмечается, что Украина "может забыть об интеграции в Европу".

Напомним, 5 сентября народные депутаты поддержали новый закон об образовании. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

Закон раскритиковали Румыния, Польша, Болгария, Молдова, Россия, а особенно остро – Венгрия.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт образовательной реформе.