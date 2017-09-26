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Главная » Мир » Победителя Евровидения-2017 готовят к пересадке сердца

Победителя Евровидения-2017 готовят к пересадке сердца

Победителя Евровидения-2017 готовят к пересадке сердца
Сальвадор Собрал / Из открытых источников

Сальвадор Собрал с детства страдает пороком сердца

26.09.17 257
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Португальский певец, победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал переведен в отделение реанимации для пересадки сердца.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на La Vanguardia.

Собрал подключен к специальному аппарату, который поддерживает работу сердца. В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избежать большой нагрузки.

Собрал стал первым представителем Португалии, который победил в "Евровидении". Он с детства страдает пороком сердца, ему необходимо было найти донора для пересадки. Фанаты музыканта в социальных сетях поддержали его.

Напомним, 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar Pelos Dois ( "Для нас обоих") сенсационно победил на "Евровидении-2017", набрав наибольшее количество баллов - 758. Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии - 615 баллов, а третье - представители Молдовы SunStroke Project из 374 баллами.

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