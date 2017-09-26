Победителя Евровидения-2017 готовят к пересадке сердца

Португальский певец, победитель конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал переведен в отделение реанимации для пересадки сердца.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на La Vanguardia.



Собрал подключен к специальному аппарату, который поддерживает работу сердца. В связи с этим график посещения музыканта был ограничен, чтобы избежать большой нагрузки.



Собрал стал первым представителем Португалии, который победил в "Евровидении". Он с детства страдает пороком сердца, ему необходимо было найти донора для пересадки. Фанаты музыканта в социальных сетях поддержали его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Герой киевского Евровидения готовится к пересадке сердца

Напомним, 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии с песней Amar Pelos Dois ( "Для нас обоих") сенсационно победил на "Евровидении-2017", набрав наибольшее количество баллов - 758. Второе место занял Кристиан Костов из Болгарии - 615 баллов, а третье - представители Молдовы SunStroke Project из 374 баллами.