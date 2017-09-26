Испанские власти пригрозили арестом главе Каталонии

Карлеса Пучдемонта обвиняют в неподчинении центральным властям и растрате имущества

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о возможности ареста главы Каталонии Карлеса Пучдемонта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.

Генпрокурор Испании отметил, что Пучдемонта обвиняют в неподчинении властям страны и растрате имущества.

"Прокуратура убеждена в том, что Пучдемонт причастен к преступлениям, заключавшимся в неподчинении властям, растрате имущества и злоупотреблениях полномочиями. Возможность запросить заключение Пучдемонта под стражу за растрату имущества остается открытой", - заявил Маса.

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Напомним, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

На этой неделе Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

После этого тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдуму и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников.