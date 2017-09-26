В Греции бастуют все СМИ

Греческие журналисты борются за сохранение того, чего у их украинских коллег нет вообще

Сегодня началась 24-часовая забастовка во всех СМИ Греции с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушать трудовые и социальные права работников средств массовой информации.

С 6:00 вторника до 6:00 среды не выходят выпуски новостей на радио и телевидении, не работает большинство сайтов, передает "РИА Новости".



В заявлении профсоюзов говорится, что за год переговоров с правительством и работодателями ничего не удалось добиться для спасения Единой журналистской организации дополнительного страхования и помощи EDOEAP. Благодаря этому фонду журналисты получали дополнительные пенсии, единовременные финансовую помощь в случае необходимости, медицинское обслуживание.



В последние годы финансового кризиса фонд переживает трудности, для его сохранения необходимы средства.

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Как заявили профсоюзы, работодатели препятствуют работе фонда и не вносят взносы в EDOEAP, в то время как правительство не приняло законодательную инициативу по решению острой проблемы, и фонду грозит крах, он не может выплачивать пенсии и оказывать медицинскую помощь.



Профсоюз требует поддержать и расширить работу фонда с включением в него всех без исключения работников средств массовой информации, стабильной работы для всех с равными правами, достойной заработной платы и пенсий, эффективных мер по борьбе с безработицей, подписания коллективных трудовых соглашений.



Работники прессы также требуют свободы печати.