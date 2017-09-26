Климпуш-Цинцадзе: Канада еще не готова к безвизу с Украиной

Процесс может растянуться на несколько лет

Сейчас Канада не готова к активному диалогу относительно выработки дорожной карты по введению безвизового режима с Украиной. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает РБК-Украина.

"Я не вижу, чтобы была полная готовность с канадской стороны принять участие в активном диалоге и разработать дорожную карту по отмене виз в отношении Украины", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер предположила, что процесс введения безвизового режима с Канадой может затянуться на несколько лет.

Напомним, в столице канадской провинции Альберта, в городе Эдмонтон, вскоре появится генеральное консульство Украины.