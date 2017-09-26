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Главная » Мир » СМИ: Правительство РФ утвердило кандидатуру Шредера на пост главы Роснефти

СМИ: Правительство РФ утвердило кандидатуру Шредера на пост главы Роснефти

СМИ: Правительство РФ утвердило кандидатуру Шредера на пост главы Роснефти
Герхард Шредер / Фото: АFР

Официальные выборы пройдут 29 сентября

26.09.17 217
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Бывшего канцлера Германии, главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера утвердили в качестве кандидата для избрания председателем совета директоров совета директоров Роснефти. Такое постановление приняло российское правительство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

По его словам, решение утвердить Шредера на этой должности в документе правительства объясняется тем, что он "авторитетный политик мирового масштаба", который выступает за сотрудничество Германии и Европы с Россией в сфере энергетики.

Также в пояснительной записке к постановлению правительства говорится, что у Шредера есть "исключительные компетенции и опыт независимого директора в крупнейших российских и международных нефтегазовых компаниях, в том числе в качестве председателя совета директоров".

До официального утверждения Шредера в должности совет директоров "Роснефти" возглавляет помощник президента России Андрей Белоусов. Внеочередное заседание совета госкомпании, на котором изберут нового председателя, назначено на 29 сентября. Помимо Шредера, в список кандидатур на пост председателя совета директоров "Роснефти" входят еще 10 человек.

Напомним, лидер немецкой ХСС назвал Шредера "русским наемником".

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