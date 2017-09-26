В России пенсионер из автомата расстрелял троих непрошеных гостей

Двое человек погибли, один – в больнице

В Ставропольском крае Российской Федерации пенсионер расстрелял из автомата троих неизвестных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 23 сентября. В этот день к местному жителю в ворота дома постучали трое неизвестных.

"Он вышел и увидел возле двора ранее ему незнакомых 43-летнего мужчину, 16-летнего и 19-летнего молодых людей, с которыми у него сразу произошла ссора из-за малозначительного повода", — говорится в сообщении следственных органов.

Хозяин дома попросил пришедших подождать его. Он сходил домой и вернулся на улицу с автоматом, из которого расстрелял гостей.

"В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток в этот же день скончался в больнице, 19-летний молодой человек находится в больнице с огнестрельным ранением", — сообщили в СКР.

Полиция задержала пенсионера. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", а также "Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия".