В России пенсионер из автомата расстрелял троих непрошеных гостей

В Ставропольском крае Российской Федерации пенсионер расстрелял из автомата троих неизвестных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Инцидент произошел 23 сентября. В этот день к местному жителю в ворота дома постучали трое неизвестных.
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"Он вышел и увидел возле двора ранее ему незнакомых 43-летнего мужчину, 16-летнего и 19-летнего молодых людей, с которыми у него сразу произошла ссора из-за малозначительного повода", — говорится в сообщении следственных органов.
Хозяин дома попросил пришедших подождать его. Он сходил домой и вернулся на улицу с автоматом, из которого расстрелял гостей.
"В результате полученных ранений 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток в этот же день скончался в больнице, 19-летний молодой человек находится в больнице с огнестрельным ранением", — сообщили в СКР.
Полиция задержала пенсионера. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", а также "Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия".