Эрдоган грозит Иракскому Курдистану голодом и нефтяным эмбарго

Иран, в свою очередь, закрыл границу с Иракским Курдистаном в ответ на проведение референдума о независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану голодом и нефтяным эмбарго в ответ на состоявшийся 25 сентября референдум об отделении автономии от Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Они окажутся в беде, как только мы начнем применять санкции. Конец наступит, когда мы перекроем нефтяной вентиль. Все доходы на этом прекратятся, и им нечего будет есть, как только наши грузовики перестанут ездить в Северный Ирак", – пригрозил Эрдоган.

Глава Турции отметил, что поддержавший референдум Израиль не сможет помочь курдам, если соседние государства устроят Иракскому Курдистану экономическую блокаду.

"Как Израиль будет им что-то поставлять? Пожалуйста, пусть попробует", - отметил он.

Турецкий президент также подчеркнул, что Анкара готова ввести против автономии санкции как в экономической, так и военной сферах. Вместе с тем он заявил, что Анкара все же стремится решить проблему "в мирном ключе", и выразил надежду на то, что Турции не придется применять ограничительные меры в отношении иракского Курдистана.

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Ранее сообщалось, что Иран закрыл границу с Иракским Курдистаном в ответ на проведение референдума о независимости.