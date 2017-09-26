На Бали просыпается вулкан – эвакуированы 75 тыс. человек

В последний раз извержение вулкана Агунг было в 1963 году, тогда погибли около 1100 человек

На Бали более 75 тысяч человек эвакуировали из зоны вблизи вулкана Агунг в связи с опасностью его извержения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Официальная зона отчуждения простирается на 12 километров от вулкана.

Представитель Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрхо отметил, что возрастающая частота подземных толчков возле вулкана указывает на движение магмы к поверхности. По его словам, 25 сентября зафиксированы 560 вулканических землетрясений, большинство из которых мелкие.

В последний раз извержение вулкана Агунг было в 1963 году, тогда погибли около 1100 человек.

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Напомним, с 24 сентября на Бали введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. По словам индонезийского министра Лухута Бинсара Панджайтана, жители этого района "должны готовиться к худшему".