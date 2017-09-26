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Швейцария уже 4 года расследует военные преступления дяди Башара Асада

Швейцария уже 4 года расследует военные преступления дяди Башара Асада
Рифат аль-Асад (в центре) пытался свергнуть своего брата Хафеза Асада (на фото в первом ряду), который впоследствии передал власть своему сыну Башару (на фото второй слева) / Фото voanews.com

Дело имеет "чрезвычайно сложную природу"

26.09.17 85
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Швейцария расследует дело против дяди президента Сирии Башара Асада за военные преступления, которые он мог совершить в 1980-х годах.

Дело касается Рифата аль-Асада, старшего брата бывшего сирийского диктатора Хафеза аль-Асада, который является отцом действующего президента Сирии, пишет Европейская правда со ссылкой на The Local.

Рифат аль-Асад, который также проходит в отдельных французских и испанских делах о коррупции, бежал из Сирии в 1984 году после неудачной попытки свергнуть своего брата.

Швейцарские власти расследуют предполагаемые преступления, совершенные, когда Рифат аль-Асад командовал воинскими подразделениями, которые обвиняют в убийстве тысяч мирных жителей.

В своем заявлении швейцарская генеральная прокуратура (OAG) сообщила, что открыла дело о "военных преступлениях" против сирийского гражданина в декабре 2013 года после поданной жалобы. Жалобу подала правозащитная группа TRIAL International, которая работает с потерпевшими, и подталкивает Швейцарию к преследованию предполагаемых международных преступников. Пресс-секретарь TRIAL сообщила, что решение об открытии публичной информации относительно дела через четыре года после ее начала было принято адвокатами, которые представляют жертв Асада, разочарованных отсутствием прогресса.

TRIAL отмечает, что большая часть доказательств, которые она имеют против Асада, касается его роли в подавлении восстания в 1982 году в сирийском городе Хама, где, по оценкам, были убиты тысячи людей.

Визиты Асада в Швейцарию дали властям этой страны возможность арестовать его согласно швейцарскому принципу универсальной юрисдикции в отношении крупных международных преступлений.

Прокуратура отмечает, что из-за "чрезвычайно сложной природы дела" расследование может продлиться еще некоторое время.

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