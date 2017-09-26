Литва обвинила Россию в симуляции атаки на страны Балтии

Во время белорусско-российских тактических учений "Запад-2017" Россия отрабатывала варианты нападения на страны Балтии. Об этом заявил глава министерства обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает РБК-Украина со ссылкой на Respublika.

"Важно, что Россия симулировала атаку на все страны Балтии", – подчеркнул Кароблис.

Он отметил, что во время учений наблюдалось очевидное использование тактических и стратегических решений, а также реальные бомбардировки близ литовской границы.

Кароблис также подчеркнул, что РФ становится все более серьезной угрозой для балтийских стран и НАТО.

"Это уже не та армия, которая была в 2009 или 2014 годах. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу", – сказал министр и добавил, что реальное число военных, участвующих в учениях, заметно превысило заявленное.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент России Владимир Путин во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" продемонстрировал готовность к наступательной войне.