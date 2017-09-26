Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » США намерены закрыть небо для военных полетов РФ, – СМИ

США намерены закрыть небо для военных полетов РФ, – СМИ

США намерены закрыть небо для военных полетов РФ, – СМИ
Фото из открытых источников

Это очередной признак напряженности в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией

26.09.17 646
100

В США готовят решение об ограничении полетов для российской военной авиации в рамках Договора об открытом небе, который действовал десятилетиями в рамках международных мер доверия и открытости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США, передает Укринформ.

"Американская власть готовится объявить о введении ограничений на российские военные полеты над американской территорией, которые осуществляются согласно Договору об открытом небе, что стало еще одним признаком напряженности в отношениях между США и Россией", – говорится в статье.

Соглашение об открытом небе было заключено в рамках достигнутых договоренностей о контроле над вооружениями, прозрачности и укреплении доверия на завершающих этапах "холодной войны". Документ позволяет 34 странам-участницам проводить наблюдательные полеты над территорией каждой из стран, а также осуществлять аэрофотосъемку военного персонала и оборудования.

Споры вокруг договора заострились в августе, когда российский военный самолет пролетел над Вашингтоном, где расположены основные государственные институции, а также над городом Белминстер (штат Нью Джерси) в тот момент, когда там находился президент США Дональд Трамп.

В то же время, по словам чиновников в Пентагоне, причиной новых ограничений являются другие нарушения Россией Договора об открытом небе, в том числе решение Кремля закрыть небо над Калининградской областью, где, по данным Пентагона, дислоцируются современные системы вооружения.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Литва обвинила Россию в симуляции атаки на страны БалтииАдмиралы Небраски. Что означает быть политиком в УкраинеРазмещение миротворцев на Донбассе по схеме Кремля еще больше разделит Украину, - Волкер

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3195
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4923
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3459
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2583
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1571
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1642
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6408
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4765
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2280
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3107
  1. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 5379 / 6010
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 2700 / 5903
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2603 / 2836
  4. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 2123 / 2287
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1799 / 41876
  6. В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий 1798 / 2010
  7. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 1771 / 1944
  8. В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы 1475 / 1607
  9. На побережье Филиппин обнаружили неизвестное животное 1412 / 1538
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1398 / 1538
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 35 / 5903
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 15 / 1349
  3. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 10 / 6010
  4. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 7 / 4923
  5. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 741
  6. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 6 / 439
  7. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 6 / 1538
  8. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 5 / 1386
  9. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 5 / 2009
  10. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 5 / 3459
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.