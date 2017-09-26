США намерены закрыть небо для военных полетов РФ, – СМИ

Это очередной признак напряженности в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией

В США готовят решение об ограничении полетов для российской военной авиации в рамках Договора об открытом небе, который действовал десятилетиями в рамках международных мер доверия и открытости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США, передает Укринформ.

"Американская власть готовится объявить о введении ограничений на российские военные полеты над американской территорией, которые осуществляются согласно Договору об открытом небе, что стало еще одним признаком напряженности в отношениях между США и Россией", – говорится в статье.

Соглашение об открытом небе было заключено в рамках достигнутых договоренностей о контроле над вооружениями, прозрачности и укреплении доверия на завершающих этапах "холодной войны". Документ позволяет 34 странам-участницам проводить наблюдательные полеты над территорией каждой из стран, а также осуществлять аэрофотосъемку военного персонала и оборудования.

Споры вокруг договора заострились в августе, когда российский военный самолет пролетел над Вашингтоном, где расположены основные государственные институции, а также над городом Белминстер (штат Нью Джерси) в тот момент, когда там находился президент США Дональд Трамп.

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В то же время, по словам чиновников в Пентагоне, причиной новых ограничений являются другие нарушения Россией Договора об открытом небе, в том числе решение Кремля закрыть небо над Калининградской областью, где, по данным Пентагона, дислоцируются современные системы вооружения.