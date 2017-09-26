В Испании полиции приказано контролировать все избирательные участки Каталонии

Испанское правительство заявило, что региональная полиция возьмет под контроль все кабинки для голосования перед каталонским референдумом о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Сегодня мы можем утверждать, что в Каталонии не будет эффективного референдума, и вся логистика референдума была ликвидирована", - сказал представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Милль.

Прокурор Каталонии приказал местной полиции, известной как Mossos d'Esquadra, взять под контроль все кабинки для голосования с пятницы, 29 октября.

В приказе для полиции, изданном 25 сентября, прокуратура заявила, что будут записаны фамилии всех лиц, участвующих в голосовании, а также будут конфискованы соответствующие документы.

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Напомним, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

Испания также взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума.