Количество беженцев из Мьянмы приближается к полумиллиону

Число беженцев, которые прибывают из Мьянмы в Бангладеш с 25 августа 2017 года, выросло до 480 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление международных органов по оказанию помощи, передает РБК-Украина.

"Изменение количества беженцев... объясняется, в основном, дополнительными примерно 35 тыс. новых беженцев, которые прибыли в поселения, о чем не сообщалось в последнем докладе по ситуации", – говорится в заявлении.

Бангладеш грозит гуманитарная катастрофа из-за наплыва беженцев рохинджа из Мьянмы. В связи с этим беженцам существенно ограничили свободу передвижения. Рохинджа вынуждены оставаться в специально организованных лагерях, им запрещено останавливаться в домах родственников и друзей, а местному населению запрещено предоставлять убежище рохинджа. Им также запрещено передвигаться на автобусах и грузовиках.

Напомним, 25 сентября сообщалось о 436 тысячах беженцев рохинджа, нашедших спасение в Бангладеш.

Ранее сообщалось, что в Мьянме сожжены около 200 сел мусульман народности рохинджа.

Столкновения начались 25 августа 2017 года, когда боевики рохинджа атаковали полицейские посты в северной части штата, убив 12 сотрудников службы безопасности.

В Amnesty International заявили о неопровержимых доказательствах этнических чисток в Мьянме со стороны правительства.