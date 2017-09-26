Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Количество беженцев из Мьянмы приближается к полумиллиону

Количество беженцев из Мьянмы приближается к полумиллиону

Количество беженцев из Мьянмы приближается к полумиллиону
Беженцы из Мьянмы / Фото: unhcr.org

Бангладеш грозит гуманитарная катастрофа

26.09.17 91
100

Число беженцев, которые прибывают из Мьянмы в Бангладеш с 25 августа 2017 года, выросло до 480 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление международных органов по оказанию помощи, передает РБК-Украина.

"Изменение количества беженцев... объясняется, в основном, дополнительными примерно 35 тыс. новых беженцев, которые прибыли в поселения, о чем не сообщалось в последнем докладе по ситуации", – говорится в заявлении.

Бангладеш грозит гуманитарная катастрофа из-за наплыва беженцев рохинджа из Мьянмы. В связи с этим беженцам существенно ограничили свободу передвижения. Рохинджа вынуждены оставаться в специально организованных лагерях, им запрещено останавливаться в домах родственников и друзей, а местному населению запрещено предоставлять убежище рохинджа. Им также запрещено передвигаться на автобусах и грузовиках.

Напомним, 25 сентября сообщалось о 436 тысячах беженцев рохинджа, нашедших спасение в Бангладеш.

Ранее сообщалось, что в Мьянме сожжены около 200 сел мусульман народности рохинджа.

Столкновения начались 25 августа 2017 года, когда боевики рохинджа атаковали полицейские посты в северной части штата, убив 12 сотрудников службы безопасности.

В Amnesty International заявили о неопровержимых доказательствах этнических чисток в Мьянме со стороны правительства.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Количество беженцев из Мьянмы достигло 436 тыс. человек, – ООНИракская беженка вернула немке - пенсионерке сумку с 14 тысячами евроМусульман в Мьянме сравнивают с насекомыми-вредителями

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3194
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 4922
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3458
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2583
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1571
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1641
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6408
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4765
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2280
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3107
  1. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 5379 / 6010
  2. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 2700 / 5902
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2603 / 2836
  4. У Сакварелидзе хотят забрать украинское гражданство 2123 / 2287
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1799 / 41876
  6. В Украине стартует перерасчет "зимних" субсидий 1798 / 2010
  7. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 1771 / 1941
  8. В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы 1475 / 1607
  9. На побережье Филиппин обнаружили неизвестное животное 1412 / 1537
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1398 / 1536
  1. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 35 / 5902
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 15 / 1348
  3. РФ не пойдет на уступки по Донбассу, у Кремля другой план, – Stratfor 10 / 6010
  4. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 7 / 4922
  5. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 741
  6. Microsoft и Facebook создали новый подводный кабель: 160 терабит в секунду 6 / 439
  7. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 6 / 1536
  8. Балчун: Мой главный успех в Украине в том, что я выжил 5 / 1386
  9. Искусство быть уместным. 8 идей осенних луков 5 / 2009
  10. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 5 / 3458
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.