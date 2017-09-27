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Главная » Мир » Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа"
Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа"
Госдума РФ / Фото: vazhno.ru

Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа"

Киев обвинили во "враждебной нетерпимости" к представителям нацменьшинств

27.09.17 1957
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права национальных меньшинств обучаться на родном языке в Украине, в котором реформу образования назвали "этноцидом русского народа". Об этом сообщает ТАСС.

"Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа в Украине", - говорится в заявлении.

В Госдуме решили, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей.

"Враждебная нетерпимость по отношению к представителям этнических групп в Украине, к сожалению, является отличительной чертой современной украинской власти и в очередной раз нашла подтверждение в решении Верховной рады Украины и президента Украины", - констатируют российские законодатели.

Напомним, правительство Венгрии заявило о намерении блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, в знак протеста против принятия в Украине закона об образовании.

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