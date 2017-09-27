Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа"

Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о недопустимости нарушения права национальных меньшинств обучаться на родном языке в Украине, в котором реформу образования назвали "этноцидом русского народа". Об этом сообщает ТАСС.
"Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа в Украине", - говорится в заявлении.
В Госдуме решили, что украинский закон об образовании грубо нарушает обязательства Киева в рамках двусторонних и международных договоренностей.
"Враждебная нетерпимость по отношению к представителям этнических групп в Украине, к сожалению, является отличительной чертой современной украинской власти и в очередной раз нашла подтверждение в решении Верховной рады Украины и президента Украины", - констатируют российские законодатели.
Напомним, правительство Венгрии заявило о намерении блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, в знак протеста против принятия в Украине закона об образовании.