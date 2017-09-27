Вместо вывода войска из Беларуси Россия перебрасывает туда новые отряды спецназовцев.

Несмотря на официальные обещания Минска и Москвы, что после совместных военных учений "Запад-2017" российские войска и техника вернутся домой, неожиданно на сайте Минобороны России появляется сообщение, что дополнительные силы Воздушно-десантных войск прибыли на новые учения с белорусскими спецназовцами. Они должны начаться 8 октября.

В оборонном ведомстве Беларуси этой информации сначала удивились, но потом пообещали вскоре рассказать подробности на своем сайте.

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Ранее украинские наблюдатели назвали процесс мониторинга прошедших на территории Беларуси совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017" "условно открытым".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент России Владимир Путин во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" продемонстрировал готовность к наступательной войне.