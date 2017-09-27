В России биткоин сравнили с финансовой пирамидой

Стоимость криптовалюты, мол, растет так же быстро, как в свое время акции "МММ"

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сравнил ажиотажный спрос на криптовалюты с самой известной российской финансовой пирамидой - МММ. Об этом пишет Интерфакс.

"То, что мы видим, например, с биткоином, такая информационная волна вокруг всей этой истории, увлеченность граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, несет опасность, потому что если посмотреть на динамику стоимости биткойна, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ", - отметил министр в Совете Федерации РФ.

Орешкин заявил, что инвестирование в криптовалюту несет очень высокие риски.

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"С точки зрения технологий нужно быть в авангарде их разработки, но с точки зрения финансовых инструментов нужно оставаться очень аккуратными", - подчеркнул министр.

Напомним, в Европейском Союзе заявили о намерении ввести новую директиву, которая предусматривает санкции за цифровые преступления.