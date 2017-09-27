В России учительница написала "дурак" второкласснику на лбу

Педагог заранее предупреждала детей, что с ней лучше не шутить

В Санкт-Петербурге учительница написала ученику второго класса на лбу слово "дурак". Об этом сообщает Интерфакс.

В комитете по образованию Петербурга сообщили, что после того, как случай получил огласку, учительница решила покинуть место работы. Решение о ее увольнении будут принимать работодатель, а также администрация района, которая проводит проверку по факту инцидента. По словам собеседника, женщина является опытным педагогом, но в Петербурге работает недавно.

"По нашим данным, учительница начальных классов применила непедагогические методы воспитательной работы в отношении ученика второго класса, написав ему на лбу слово "дурак" после того, как он пошалил. Об этом инциденте стало известно после того, как другие дети рассказали о нем своим родителям", - добавили в комитете.

По данным СМИ, речь идет об учителе 684-ой школы Ольге Алферовой, которая работает в Петербурге около года, а ранее работала в Архангельске. Сообщается, что она написала на лбу второклассника слово "дурак". При этом она заранее предупреждала детей, что такая мера будет применена к ним в случае непослушания.