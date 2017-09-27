Террористы обстреляли аэропорт Кабула во время визита главы Пентагона и генсека НАТО

Ответственность на себя уже взяли талибы и ИГИЛ

В столице Афганистана Кабуле обстреляли ракетами международный аэропорт. В результате обстрела никто не пострадал, но работу аэропорта временно приостановили. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел через несколько часов после прилета туда министра обороны США Джеймса Мэттиса и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа с необъявленным визитом.

"Никто не пострадал в результате ракетного обстрела", — сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

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Телеканал Tolo News сообщил о 20-30 ракетах, которые были запущены по территории аэропорта и по его окрестностям, отметив, что целью ударов могла быть база НАТО, примыкающая к аэропорту.

Первоначально ответственность за обстрел взяли на себя талибы, целью своей атаки они назвали министра обороны США Джеймса Мэттиса.

После этого террористы ИГИЛ также взяли на себя ответственность за этот обстрел.