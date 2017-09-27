Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Евросоюз намерен продлить пограничный контроль в Шенгене на 3 года

Евросоюз намерен продлить пограничный контроль в Шенгене на 3 года

Евросоюз намерен продлить пограничный контроль в Шенгене на 3 года
Фото: europeinsight.net

На такой шаг ЕС может пойти для обеспечения безопасности в европейских странах

27.09.17 67
100

Европейский Союз планирует продлить пограничный контроль в Шенгенской зоне еще на три года. Об этом сообщает AFP в Twitter, передает РБК-Украина.

"ЕС планирует разрешить пограничный контроль в Шенгенской зоне на три года", – говорится в сообщении.

На такой шаг Евросоюз может пойти для обеспечения безопасности в европейских странах.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что в ЕС предлагаются меры по сохранению и укреплению Шенгенской зоны.

"Комиссия предлагает обновить Шенгенский кодекс, чтобы адаптировать правила повторного введения временного внутреннего пограничного контроля к нынешним потребностям реагирования на возникающие и постоянные серьезные угрозы государственной политике или внутренней безопасности", – сообщили в Еврокомиссии.

Так, внедряются более строгие процедурные гарантии для обеспечения того, чтобы пограничный контроль на внутренних границах оставался исключением – средством крайней меры – и использовался только в случае необходимости.

Напомним, 11 мая 2017 года Европейский совет рекомендовал продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может ввести постоянные внутренние пограничные проверки в рамках антитеррористической борьбы.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Послы ЕС обсудят европейские устремления УкраиныЕвросоюзу нужны войска быстрого реагирования и единый оборонный бюджет, – МакронУкраина стала посредником в международной торговле оружием, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3263
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5343
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3652
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2787
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1614
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1744
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6613
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4873
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2309
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3160
  1. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 5287 / 6163
  2. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 2973 / 3191
  3. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2658 / 2896
  4. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ 2476 / 2630
  5. Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь 2171 / 2395
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 2094 / 2281
  7. Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа" 1843 / 2036
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1692 / 42668
  9. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1664 / 1806
  10. В парламенте назвали размер минимальной пенсии после реформы 1638 / 1781
  1. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 22 / 1688
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 18 / 1440
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 13 / 6132
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 10 / 6163
  5. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 8 / 3191
  6. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 7 / 2281
  7. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 860
  8. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 7 / 1806
  9. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6 / 5343
  10. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 6 / 2787
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.