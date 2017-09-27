Евросоюз намерен продлить пограничный контроль в Шенгене на 3 года

На такой шаг ЕС может пойти для обеспечения безопасности в европейских странах

Европейский Союз планирует продлить пограничный контроль в Шенгенской зоне еще на три года. Об этом сообщает AFP в Twitter, передает РБК-Украина.

"ЕС планирует разрешить пограничный контроль в Шенгенской зоне на три года", – говорится в сообщении.

На такой шаг Евросоюз может пойти для обеспечения безопасности в европейских странах.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что в ЕС предлагаются меры по сохранению и укреплению Шенгенской зоны.

"Комиссия предлагает обновить Шенгенский кодекс, чтобы адаптировать правила повторного введения временного внутреннего пограничного контроля к нынешним потребностям реагирования на возникающие и постоянные серьезные угрозы государственной политике или внутренней безопасности", – сообщили в Еврокомиссии.

Так, внедряются более строгие процедурные гарантии для обеспечения того, чтобы пограничный контроль на внутренних границах оставался исключением – средством крайней меры – и использовался только в случае необходимости.

Напомним, 11 мая 2017 года Европейский совет рекомендовал продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может ввести постоянные внутренние пограничные проверки в рамках антитеррористической борьбы.