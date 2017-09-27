Власти Ирака призвали курдов отменить результаты референдума за независимость

В Иракском Курдистане, по последним данным, 91,83% избирателей проголосовали за независимость региона

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде призвал курдское правительство отменить результаты референдума о независимости в северной части Ирака, назвав это условием для диалога, чтобы урегулировать кризис. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В своем выступлении в парламенте аль-Абаде повторил ультиматум Региональному правительству Курдистана с требованием отдать контроль над международными аэропортами в пятницу, 29 сентября, потому что в противном случае будет введен запрет на прямые международные полеты в курдский регион.

"Мы не будем вести диалог о результатах референдума. Если они хотят начать переговоры, они должны отменить референдум и его результаты", – сказал Аль-Абаде парламенту.

Сегодня, 27 сентября, требования правительства Ирака были отклонены министром транспорта Регионального правительства Курдистана Мавлюдом Мурадом.

Он заявил на пресс-конференции в курдской столице Эрбиль, что контроль над аэропортами и поддержание прямых международных рейсов необходимы для борьбы с боевиками "Исламского государства".

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Ранее сообщалось, что 26 сентября иракское правительство выступило с требованием к региональному правительству Курдистана передать контроль над своими аэропортами.

Напомним, 25 сентября в курдский автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости Иракского Курдистана. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

В Иракском Курдистане, согласно последним данным, 91,83% избирателей проголосовали за независимость этого региона.