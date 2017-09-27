Ryanair придется аннулировать еще 400 тысяч проданных билетов

Авиакомпания Ryanair отменит еще 400 тысяч предварительно проданных билетов за период с ноября этого года по март 2018 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.
В авиакомпании подтвердили, что пассажиров будут обслуживать на 25 самолетов меньше, чтобы сократить риск дальнейшей отмены авиарейсов.
Ранее в этом месяце ирландская авиакомпания отменила до 50 рейсов в день до октября, после того как она признала путаницу с отпусками пилотов.
В Ryanair заявили, что предложат пассажирам, чьи билеты будут отменены, альтернативные рейсы или полное возмещение.
Сумма убытков Ryanair может составить до 25 млн евро.
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Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проверит, нарушает ли бюджетная авиакомпания Ryanair права пассажиров, отменяя сотни рейсов.
Ранее уже были отменены рейсы для 400 тысяч пассажиров.