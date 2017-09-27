Ryanair придется аннулировать еще 400 тысяч проданных билетов

Авиакомпания Ryanair отменит еще 400 тысяч предварительно проданных билетов за период с ноября этого года по март 2018 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

В авиакомпании подтвердили, что пассажиров будут обслуживать на 25 самолетов меньше, чтобы сократить риск дальнейшей отмены авиарейсов.

Ранее в этом месяце ирландская авиакомпания отменила до 50 рейсов в день до октября, после того как она признала путаницу с отпусками пилотов.

В Ryanair заявили, что предложат пассажирам, чьи билеты будут отменены, альтернативные рейсы или полное возмещение.

Сумма убытков Ryanair может составить до 25 млн евро.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проверит, нарушает ли бюджетная авиакомпания Ryanair права пассажиров, отменяя сотни рейсов.

Ранее уже были отменены рейсы для 400 тысяч пассажиров.