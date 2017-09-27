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Главная » Мир » Референдум в Каталонии: Трамп выступил за объединенную Испанию
Референдум за независимость Каталонии

Референдум в Каталонии: Трамп выступил за объединенную Испанию

Референдум в Каталонии: Трамп выступил за объединенную Испанию
Дональд Трамп / Фото: www.trend.az

Президент США уверен, что каталонцы любят Испанию

27.09.17 73
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Президент США Дональд Трамп призвал Испанию оставаться объединенной за несколько дней до референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

"Я могу сказать, говоря только от себя, что я хотел бы, чтобы Испания продолжала быть объединенной", – сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем в Белом доме.

Американский лидер отметил, что эта проблема "разворачивалась на протяжении веков".

"Я думаю, что жители Каталонии уже давно говорят о ней. Я уверен, если бы вы имели точные цифры и точные опросы, то вы бы увидели, что они любят свою страну", – добавил Трамп.

"Они любят Испанию. И они не оставят ее. Поэтому я за объединенную Испанию. Я действительно думаю, что жители Каталонии останутся с Испанией. Я думаю, что было бы глупо не сделать именно так. Потому что речь идет о том, чтобы остаться с действительно большой, красивой и очень исторической страной", – заявил глава США.

Напомним, референдум о независимости Каталонии от Испании назначен на 1 октября.

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