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Главная » Мир » Европарламент готовит критическую резолюцию по Brexit, – СМИ

Европарламент готовит критическую резолюцию по Brexit, – СМИ

Европарламент готовит критическую резолюцию по Brexit, – СМИ
Фото: Shutterstock

Камень преткновения - права граждан ЕС, проживающих в Великобритании

27.09.17 100
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Европейский парламент готовит проект резолюции, в которой будет раскритикован прогресс Brexit-переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с текстом документа, передает Европейская правда.

В частности, депутаты ЕП недовольны прогрессом по урегулированию вопроса о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

Проект резолюции, подготовленный политическими группами парламента, будет обсуждаться в четверг, 28 сентября, на конференции президентов – главного органа, принимающего решения в парламенте.

На следующей неделе на пленарном заседании в Страсбурге депутаты Европарламента будут голосовать за резолюцию, в которую еще могут внести изменения.

Накануне этих переговоров британский министр по Brexit Дэвид Дэвис планирует встретиться с президентом Европарламента Антонио Таяни.

Лидеры ЕС намерены принять решение на саммите Европейского совета в октябре относительно того, позволить ли переговорам перейти от текущего этапа обсуждения ключевых вопросов "развода" к вопросу будущих отношений Британии с блоком.

Европарламент не имеет официальной роли в этом процессе, но имеет право ветировать окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

"Заявляя недовольство текущими переговорами (в проекте резолюции, - ред.), парламент показывает, насколько он готов играть роль "плохого полицейского" в переговорах, и прервать переговоры, если британская сторона не удовлетворит их требования, особенно в отношении прав граждан ЕС", – отмечает Politico.

Напомним, 26 сентября президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что в переговорах по Brexit еще не было достигнуто достаточного прогресса, чтобы позволить им перейти к следующему этапу обсуждения будущих отношений, включая вопросы торговли.

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