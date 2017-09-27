Европарламент готовит критическую резолюцию по Brexit, – СМИ

Европейский парламент готовит проект резолюции, в которой будет раскритикован прогресс Brexit-переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с текстом документа, передает Европейская правда.

В частности, депутаты ЕП недовольны прогрессом по урегулированию вопроса о правах граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

Проект резолюции, подготовленный политическими группами парламента, будет обсуждаться в четверг, 28 сентября, на конференции президентов – главного органа, принимающего решения в парламенте.

На следующей неделе на пленарном заседании в Страсбурге депутаты Европарламента будут голосовать за резолюцию, в которую еще могут внести изменения.

Накануне этих переговоров британский министр по Brexit Дэвид Дэвис планирует встретиться с президентом Европарламента Антонио Таяни.

Лидеры ЕС намерены принять решение на саммите Европейского совета в октябре относительно того, позволить ли переговорам перейти от текущего этапа обсуждения ключевых вопросов "развода" к вопросу будущих отношений Британии с блоком.

Европарламент не имеет официальной роли в этом процессе, но имеет право ветировать окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

"Заявляя недовольство текущими переговорами (в проекте резолюции, - ред.), парламент показывает, насколько он готов играть роль "плохого полицейского" в переговорах, и прервать переговоры, если британская сторона не удовлетворит их требования, особенно в отношении прав граждан ЕС", – отмечает Politico.

Напомним, 26 сентября президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что в переговорах по Brexit еще не было достигнуто достаточного прогресса, чтобы позволить им перейти к следующему этапу обсуждения будущих отношений, включая вопросы торговли.