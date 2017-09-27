США начали строительство прототипов стены на границе с Мексикой

Будет построено восемь участков стены из различных материалов и с использованием разных технологий

Власти США объявили о начале строительства прототипа стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Всего будет построено восемь участков стены из различных материалов и с использованием разных технологий.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, четыре участка стены будут выполнены из бетона, еще четыре – из альтернативных материалов.

Строительство прототипов, как рассчитывают власти США, поможет проверить функциональность различных вариантов конструкции стены и принять окончательное решение о строительстве.

Строительство прототипов заграждения начато на границе с Мексикой близ Сан-Диего.

Строительные работы близ Сан-Диего начались в присутствии большого числа представителей федеральных и местных правоохранительных органов.

Участки стены будут достигать 9 метров в высоту и 9 метров в длину. Работы по возведению восьми участков стены должны завершиться за 30 дней.

Затем власти в течение трех месяцев должны будут оценить функциональность представленных конструкций. Прежде всего специалистов будет интересовать эффективность заграждений, призванных препятствовать проникновению контрабандистов на территорию США.

Согласно планам Вашингтона, на стене будут установлены камеры видеонаблюдения и сенсоры.

Каждый участок прототипа обойдется примерно в $450 тыс., деньги на их строительство получены из федеральных фондов. Однако выделение из бюджета $1,5 млрд на строительство постоянной стены конгресс пока не одобрил.

Американское руководство собиралось привлечь к финансированию строительства стены мексиканское правительство, которое решительно отвергало подобную возможность.

"Мы намерены защищать наши границы, и это предусматривает возведение стены. Наша многоцелевая стратегия обеспечения безопасности и правопорядка для американцев включает строительство заграждений, инфраструктуры, использование технологий и сотрудничество с людьми", – заявил официальный представитель Службы таможенного и пограничного контроля США Рональд Витьелло.

Строительством прототипов стены занимаются четыре компании. Финальный проект, как предполагается, объединит самые эффективные технологии, использованные при возведении прототипов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал построить "большую красивую стену" между двумя странами.

Трамп заявлял, что некоторые участки стены могут быть прозрачными. Он также не исключил, что на некоторых участках будут установлены солнечные панели.

Однако генеральный прокурор Калифорнии пытается заблокировать возведение стены. В поданном на прошлой неделе иске штата Калифорния против администрации Трампа говорится, что правительство США превысило свои полномочия, проигнорировав ряд законов по охране окружающей среды и отклонив предупреждения экологов об ущербе от строительства стены.