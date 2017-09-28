Коалиция "Ямайка": без нацистов и "понимающих" Путина

Хотя выборы в немецкий бундестаг и не был насыщены интригами, Германию ожидают трудные договорённости по созданию коалиции "Ямайка" и неудобное присутствие правых популистов в парламенте

Результаты выборов в бундестаг не принесли особых сюрпризов. Ангела Меркель остаётся канцлером Германии на четвёртый срок. Правящий союз христианских демократов ХДС/ХСС сформирует коалицию с "Зелёными" и Свободной демократической партией. А вот большой коалиции с социал-демократами не будет, несмотря на то, что эта партия получила второй результат на выборах — 20% голосов избирателей. Её лидер Мартин Шульц заявил, что политсила уходит в оппозицию. Там же останутся "Левые", которых приглашать в правящую коалицию не собираются.

Ещё одна сила, с которой никто не хочет иметь дело, "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия правых популистов, которая пробилась в бундестаг с третьим результатом — 12,6%. Её победа — исторический и даже немыслимый до этого на протяжении многих десятилетий в Германии "правый поворот".

Слава популистам!

АдГ создана в 2013 году. Изначально партия выступала с требованием отказать Греции в финансовой помощи. Позже, в 2015-м, фокус её внимания переместился на миграционный кризис. Главным лозунгом стало закрытие границ для беженцев из Сирии. АдГ — партия евроскептиков и ксенофобов. За многочисленные провокационные заявления на тему Второй мировой её даже обвиняют в нацизме. К примеру, один из лидеров партии Александер Гауланд в начале сентября, выступая перед сторонниками, заявлял, что раз британцы гордятся своим Черчиллем, то немцы тоже "имеют право гордиться борьбой немецких солдат во Второй мировой войне".

Лет пять назад подобное высказывание могло бы означать конец карьеры в немецкой политике. Но сейчас АдГ набрала результат больший, чем у остальных условно "маленьких" партий бундестага. Интересно, что конечный результат АдГ оказался на пару процентов выше, чем показывали опросы, ведь в Германии даже в анонимных соцопросах признаваться в симпатиях к националистам до сих пор правило дурного тона.

Многие боятся, что приход АдГ в парламент означает возрождение нацизма, ведь в последний раз партия с ксенофобскими лозунгами сидела в бундестаге в далёком 1945 году. Теперь же проход АдГ в парламент для истории имеет символическое значение,но паника преждевременна. Хотя бы потому, что правым популистам будет предельно трудно продвигать свои законодательные инициативы. О нежелании сотрудничать с ними заявили все политсилы, прошедшие в бундестаг.

Первые тёрки. Сразу после выборов сопредседатель "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри заявила, что из-за разногласий с радикальным крылом партии покидает свой пост

Кроме того, часть электората АдГ вовсе не симпатизирует идеям правых популистов, а лишь голосует за них, чтобы выразить протест против сложившейся политической системы. Это явление выглядит предсказуемо и даже типично на фоне процессов в Европе и западном мире в целом.

Подобной была мотивация значительной части сторонников Дональда Трампа. Почти идентичной являлась мотивация и многих сторонников выхода Великобритании из ЕС: "Мне плохо, власть меня не слышит, нужно им напакостить". Лишь победив, сторонники Brexit внезапно поняли, что желание высказать недовольство Брюсселем зашло слишком далеко. Они хотели переголосовать, но поздно. Это стало уроком для французов, нидерландцев и немцев. Во всех этих странах в этом году прошли выборы, на которых правых популистов обошли центристские силы.

И в случае с АдГ, и в случае с победой Трампа, и с Brexit всегда разыгрывались карты страха перед беженцами, тоски по традиционным ценностям, необходимости экономического протекционизма ("нам невыгодно сотрудничать с другими странами") и в несколько меньшей степени — карта потребности в "сильной руке". В Польше, Венгрии и Турции происходят приблизительно те же процессы, но акцент там как раз на "сильную руку".

Международный поворот в сторону экономического и политического изоляционизма выгоден в первую очередь России. Кремль не может противостоять политически объединённому Западу ни на одном фронте. Единая Европа, в которой все солидарны друг с другом, да ещё и при поддержке США и Канады, — абсолютно непробиваемый противник.

"Пониматели" Путина: список подозреваемых

В Украине среди экспертов принято по поводу и без повода клеймить немецких политиков за пророссийские настроения. Ангелу Меркель, к примеру, какое-то время даже называли "фрау Риббентроп", страшась нового договора между Москвой и Берлином о разделении сфер влияния в Европе. Но часто эти обвинения несправедливы. Германия делает для поддержки Украины больше, чем любая другая страна ЕС. К тому же отдельный, слегка обидный ярлык для тех, кто слишком симпатизирует политике Кремля, есть и в самой Германии — это "пониматели" Путина (die Putinversteher).

Наш человек. Лидер "Зелёных" Джем Оздемир последовательно придерживается жёсткой позиции в отношении России

Раньше к ним относились прежде всего "Левые", которые берут свой исток от Социалистической единой партии ГДР. Получившая на выборах в бундестаг 9,2% и занявшая пятое место, Левая партия выступает за отмену антироссийских санкций и считает неправильной политику Берлина в отношении РФ.

"Понимателей" можно встретить и в Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Эта сила исторически придерживалась политики "разрядки" по отношению к Москве, хотя это и не помешало социал-демократам вместе с ХДС отстаивать введение санкций против Кремля после аннексии Крыма. Самым видным "понимателем" в СДПГ считается бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, личный друг Путина, недавно занявший руководящую должность в наблюдательном совете "Роснефти". Однако парадокс в том, что нынешний лидер СДПГ Мартин Шульц был одним из наиболее активных защитников Украины, когда занимал пост президента Европарламента. Вряд ли можно было мечтать о более проукраинском канцлере Германии.

Потенциальным "понимателем" можно считать и лидера "Свободных демократов" (СвДП) Кристиана Линднера. Его партия вернулась в бундестаг с более чем 10% голосов избирателей. Скорее всего, она станет частью коалиции, а значит, Линднер займёт место в правительстве.

Украинцам Линднер запомнился недавним предложением заморозить, отложить вопрос Крыма ради восстановления диалога с Россией. Его раскритиковали за это как в Украине, так и в Германии. Заявление Линднера во время дебатов малых партий даже стало предметом горячего спора между ним и Джемом Оздемиром, лидером "Зелёных", которые последовательно придерживаются жёсткой политики в отношении РФ. "Зелёные" выступают за глобальный отказ от ядерного оружия, а нарушение Будапештского меморандума Россией сыграло роль своеобразного примера для всей планеты: вот что случается со странами, которые отказываются от ядерного арсенала.

Кажется, что пребывание Линднера в федеральном правительстве Германии может быть для нашей страны крайне неблагоприятным. Но не стоит забывать, что СвДП в своей программе осуждает действия России в Крыму и требует вернуть полуостров Украине. К тому же сам Линднер после своего спорного заявления неоднократно подчёркивал, что он также считает аннексию Крыма неприемлемой, просто не видит решения проблемы в постоянном давлении на Кремль. В любом случае вряд ли Линднер будет настаивать на политике "разрядки" упорнее, чем это до сих пор делали члены СДПГ.

Карты на стол. Кристиан Линднер, лидер "Свободных демократов", считает бессмысленным постоянное давление на Россию для того, чтобы она возвратила Крым Украине

По-настоящему пророссийской является уже упомянутая "Альтернатива для Германии". АдГ считает, что санкции против Москвы нужно полностью отменить без любых условий. Александер Гауланд заявлял, что "Крым не может вернуться Украине". Более того, христианские демократы обвиняли "Альтернативу для Германии" в получении средств от близких к Путину российских финансовых групп. АдГ назвала эти обвинения ложными и заявила, что выступает против любого вмешательства извне в немецкую политику. Впрочем, политика этой партии слишком созвучна месседжам, которые продвигают выгодные Путину силы.

Многочисленные вызовы для Меркель и "Ямайки"

В Германии существует традиция называть правящую коалицию согласно комбинации цветов партий, которые в неё входят. Это касается как федерального, так и земельных правительств. Например, в федеральных землях Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц в разные годы формировались коалиции "светофор" — из СДПГ (их красный цвет), "Свободных демократов" (жёлтый цвет) и "Зелёных". Теперь же на федеральном уровне в коалиции будут христианские демократы. Их цвет — чёрный. Вместе с "Зелёными" и СвДП они сформируют коалицию в цветах флага Ямайки.

Однако вопреки такому солнечному названию, работа большинства вряд ли будет безоблачной. Первое испытание для Меркель — собрать эту самую коалицию. В случае провала переговоров в стране могут пройти повторные выборы. Этого никто не хочет, поскольку перевыборы могут ещё больше разочаровать избирателей в классических партиях и толкнуть их в объятия протестного голосования — поддержать всё ту же "Альтернативу для Германии".

История неприязни между "Зелёными" и "Свободными демократами" уходит корнями в 1980-е, когда "Зелёные" впервые потеснили СвДП в бундестаге и с тех пор соревновались с ними за третье место на пьедестале немецкой политики. Существуют и программные расхождения. СвДП — рыночные либералы, которые считаются партией бизнеса и большого капитала. Они сторонники максимального облегчения жизни бизнесу. "Зелёные" же экономически имеют левый уклон, поскольку для воплощения программ защиты окружающей среды необходимо государственное регулирование промышленности и бизнеса в целом.

Опасный визави. Проиграв партии Меркель на выборах в бундестаг, лидер германских социал-демократов Мартин Шульц заявил об уходе в оппозицию

Первоочередным станет спор о возможном запрете дизельных двигателей, а в дальнейшем и двигателей внутреннего сгорания. Эту идею активно продвигают "Зелёные". Линднер, в свою очередь, уже успел выдвинуть требование к коалиционному соглашению: ни о каком запрете двигателей внутреннего сгорания речи быть не может. ХДС/ХСС, скорее всего, поддержат позицию Линднера. Ранее правительство Меркель рассматривало возможности увеличить процент электромобилей на немецких дорогах, но конкретных задач и сроков указано не было. Необходимость быстро переоборудовать производство под электромобили могла бы стать сильным ударом по немецкой экономике, главным столпом которой является автопром.

Споры Линднера и Оздемира будут не единственной головной болью Меркель. Новые проблемы могут возникнуть из-за сестринской баварской партии "Христианско-социальный союз" (ХСС). Ранее её лидер Горст Зеегофер неоднократно настаивал на введении максимального числа беженцев, которых Германия может ежегодно принимать. Ангела Меркель последовательно выступает против подобных предложений. Здесь и СвДП, и "Зелёные" её поддержат.

Хотя после закрытия "балканского маршрута" и договорённостей с Турцией приток нелегальных мигрантов в ЕС заметно снизился, тем не менее миграционный кризис ещё не завершён. Десятки тысяч беженцев продолжают прибывать в Европу через Средиземное море. Поток беженцев с Ближнего Востока также может возобновиться в случае, если президент Турции Реджеп Таип Эрдоган окончательно рассорится с Европой. Решить проблему в корне может лишь стабилизация ситуации в Сирии и Ираке. Но если в Ираке всё сводится к необходимости уничтожить террористическую группировку "Исламское государство", то в Сирии надо прекратить гражданскую войну, в которой Россия активно поддерживает силы президента Башара Асада.

Проблема Крыма и Донбасса без участия Берлина также никуда не денется. Для Меркель эта ситуация не новая, но и однозначного пути её разрешения на горизонте нет. По всей видимости, режим санкций продолжится. Дальнейшие действия Берлина будут зависеть от эффективности миротворческой миссии ООН на Донбассе, если такая вообще появится.

Среди относительно новых проблем — разрешение внутренних споров в ЕС, прежде всего с Польшей, постепенно скатывающейся в авторитаризм, и Венгрией, которая наотрез отказывается принимать свою часть беженцев. Перед Меркель множество испытаний, но в Германии вряд ли кто-то с ними справится лучше, чем она. По крайней мере результаты её партии на выборах в бундестаг показывают, что немцы в этом уверены вопреки всем кризисам.