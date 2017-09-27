Объявлены официальные результаты референдума в Иракском Курдистане

Население Иракского Курдистана подавляющим большинством проголосовало за независимость на прошедшем в понедельник, 25 сентября, референдуме. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
По данным избирательной комиссии Курдистана, 92,73% принявших участие в референдуме отдали свои голоса за независимость этой автономной территории. 7,27% выступили против.
Всего в референдуме приняли участие около 3,3 миллиона человек, это примерно 72% избирателей.
Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что итоги голосования не приведут к немедленному объявлению независимости, но должны открыть двери для переговоров.
Курдские лидеры убеждены в том, что теперь у них есть мандат на ведение переговоров с Багдадом об отделении.
Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.
"Референдум должен быть отменен. Необходимо начать диалог в рамках конституции. Мы никогда не вступим в переговоры по результатам референдума", – заявил накануне голосования премьер-министр Ирака Хайдер Абади.
"Мы установим иракские законы по всей территории Курдистана в соответствии с конституцией", – пообещал иракский премьер, выступая перед членами парламента.
Иракский парламент призвал правительство страны направить войска в Курдистан, чтобы взять под свой контроль важнейшие нефтяные месторождения на курдской территории.
Иракские власти потребовали от зарубежных правительств закрыть свои дипломатические миссии в Эрбиле, столице Курдистана.
Многие опасаются, что референдум в иракском Курдистане приведет к новому региональному конфликту.
Делегация иракских военных, сообщает Рейтер, уже отправилась в Иран для координации ответных мер.
Иран и Турция также противятся отделению Курдистана. На днях их армии начали совместные учения в приграничных с Курдистаном районах. Ирак также провел совместные с Турцией военные маневры.