Объявлены официальные результаты референдума в Иракском Курдистане

92,73% принявших участие в референдуме отдали свои голоса за независимость

Население Иракского Курдистана подавляющим большинством проголосовало за независимость на прошедшем в понедельник, 25 сентября, референдуме. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным избирательной комиссии Курдистана, 92,73% принявших участие в референдуме отдали свои голоса за независимость этой автономной территории. 7,27% выступили против.

Всего в референдуме приняли участие около 3,3 миллиона человек, это примерно 72% избирателей.

Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что итоги голосования не приведут к немедленному объявлению независимости, но должны открыть двери для переговоров.

Курдские лидеры убеждены в том, что теперь у них есть мандат на ведение переговоров с Багдадом об отделении.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.

"Референдум должен быть отменен. Необходимо начать диалог в рамках конституции. Мы никогда не вступим в переговоры по результатам референдума", – заявил накануне голосования премьер-министр Ирака Хайдер Абади.

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"Мы установим иракские законы по всей территории Курдистана в соответствии с конституцией", – пообещал иракский премьер, выступая перед членами парламента.

Иракский парламент призвал правительство страны направить войска в Курдистан, чтобы взять под свой контроль важнейшие нефтяные месторождения на курдской территории.

Иракские власти потребовали от зарубежных правительств закрыть свои дипломатические миссии в Эрбиле, столице Курдистана.

Многие опасаются, что референдум в иракском Курдистане приведет к новому региональному конфликту.

Делегация иракских военных, сообщает Рейтер, уже отправилась в Иран для координации ответных мер.

Иран и Турция также противятся отделению Курдистана. На днях их армии начали совместные учения в приграничных с Курдистаном районах. Ирак также провел совместные с Турцией военные маневры.