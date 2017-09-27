Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Объявлены официальные результаты референдума в Иракском Курдистане

Объявлены официальные результаты референдума в Иракском Курдистане

Объявлены официальные результаты референдума в Иракском Курдистане
Иракский Курдистан / Фото: Getty Images

92,73% принявших участие в референдуме отдали свои голоса за независимость

27.09.17 379
100

Население Иракского Курдистана подавляющим большинством проголосовало за независимость на прошедшем в понедельник, 25 сентября, референдуме. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным избирательной комиссии Курдистана, 92,73% принявших участие в референдуме отдали свои голоса за независимость этой автономной территории. 7,27% выступили против.

Всего в референдуме приняли участие около 3,3 миллиона человек, это примерно 72% избирателей.

Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что итоги голосования не приведут к немедленному объявлению независимости, но должны открыть двери для переговоров.

Курдские лидеры убеждены в том, что теперь у них есть мандат на ведение переговоров с Багдадом об отделении.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.

"Референдум должен быть отменен. Необходимо начать диалог в рамках конституции. Мы никогда не вступим в переговоры по результатам референдума", – заявил накануне голосования премьер-министр Ирака Хайдер Абади.

"Мы установим иракские законы по всей территории Курдистана в соответствии с конституцией", – пообещал иракский премьер, выступая перед членами парламента.

Иракский парламент призвал правительство страны направить войска в Курдистан, чтобы взять под свой контроль важнейшие нефтяные месторождения на курдской территории.

Иракские власти потребовали от зарубежных правительств закрыть свои дипломатические миссии в Эрбиле, столице Курдистана.

Многие опасаются, что референдум в иракском Курдистане приведет к новому региональному конфликту.

Делегация иракских военных, сообщает Рейтер, уже отправилась в Иран для координации ответных мер.

Иран и Турция также противятся отделению Курдистана. На днях их армии начали совместные учения в приграничных с Курдистаном районах. Ирак также провел совместные с Турцией военные маневры.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Референдум в Каталонии: Трамп выступил за объединенную ИспаниюВласти Ирака призвали курдов отменить результаты референдума за независимостьВ Ираке дрон нашел неизвестный эллинистический город

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. ООН в помощь. Ольга Айвазовская о миротворцах на оккупированном Донбассе 3281
  2. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 5532
  3. Украина не для всех. Почему наша страна устроена так, что многие ощущают себя в ней посторонними 3748
  4. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 2855
  5. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 1633
  6. Панк в опере. Как бас-гитарист Александр Пипа запел своим голосом 1780
  7. Что я вижу. Граница востока и запада по реке Збруч 6702
  8. Мы закрыли для себя Россию, – Тарас Тополя, "Антитіла" 4912
  9. Иррациональный человек. Как актёра Алексея Вертинского меняют роли 2326
  10. Пена летних дней. 10 лучших композиций сентября 3181
  1. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 5576 / 6488
  2. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 3072 / 3309
  3. Под Винницей горит один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ 2701 / 2848
  4. Отопительный сезон в Украине может стартовать раньше 2660 / 2898
  5. Россия продолжает перебрасывать войска в Беларусь 2558 / 2807
  6. Спасатели показали, чего насмотрелись в Калиновке 2322 / 2554
  7. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 2253 / 2460
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1961 / 42933
  9. Госдума РФ назвала новый закон Украины об образовании "этноцидом русского народа" 1948 / 2151
  10. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 1743 / 1889
  1. Не врите. Дэвид Саттер о путинской России, наследии Совка и надежде Украины 22 / 1882
  2. Узнать своё место. Какой видят Украину в США 18 / 1472
  3. Ловушка для монархии. Как среди "русских" украинцев вычисляли 17 / 6338
  4. Кладоискатель отыскал секретный ядерный центр нацистов 10 / 6488
  5. Игра мандатов. Планы коалиции и оппозиции накануне президентских выборов 8 / 3309
  6. Марина Порошенко в образе телеведущей поздравила мужа с днем рождения 7 / 1889
  7. Иловайские игры. Как спорт помогает найти себя после войны и ранений 7 / 879
  8. Ещё покоптим небо. Кому нужны украинские самолеты 7 / 2460
  9. Две Украины. Как Порошенко теряет связь с внешним миром 6 / 5532
  10. "Рухнама" с экрана и взрывы в Калиновке. Почему трагедия и фарс при Порошенко ходят рядом 6 / 876
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.