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Путинская гвардия заказала хрустальные погоны

Путинская гвардия заказала хрустальные погоны
Фото из открытых источников

Необычным сувениром будут поздравлять высших офицеров, отслуживших более 30 лет

28.09.17 2245
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Росгвардия решила закупить партию хрустальных погон на сумму 582 тыс. рублей. Документация к конкурсу на их поставку опубликована на портале госзакупок РФ. Конкурс предусматривает закупку 104 пар хрустальных погон в бархатных подарочных коробках бордового цвета. Об этом пишет Медуза.

В частности, Росгвардии нужны две пары хрустальных погон генерал-полковника, 22 пары — генерал-лейтенанта и 80 пар — генерал-майора.

"Хрустальные погоны должны быть полностью прозрачными (за исключением звезды), не допускается внесение цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов", — говорится в конкурсной документации.

В заявке Росгвардии хрустальные погоны названы сувениром.

Департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ сообщил, что хрустальные погоны — это традиционный подарок высшим офицерам, большинство из которых отслужили более 30 лет.

"Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам", — говорится в заявлении Росгвардии.

Поставщики могут подать заявки до 4 октября 2017 года, аукцион состоится 9 октября.

Напомним, Росгвардия была создана на базе Внутренних войск МВД 5 апреля 2016 года по указу президента России Владимира Путина. Войска Росгвардии подчиняются непосредственно президенту. Новую структуру возглавил бывший начальник охраны Путина Виктор Золотов.

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