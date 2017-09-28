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Главная » Мир » Фото В Мексике прошел "рыбный" дождь

Фото В Мексике прошел "рыбный" дождь

<span class="label red">Фото</span> В Мексике прошел "рыбный" дождь
Из открытых источников

Местные чиновники предоставили фотодоказательства необычного явления

28.09.17 359
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В городе Тампико на северо-востоке Мексики выпал дождь с рыбами. Об этом пишет The New York Times  со ссылкой на управление гражданской обороны в штате Тамаулипас.

"Любопытный случай в Тампико, где прошел легкий дождь вместе с небольшими рыбами, которые буквально упали с неба", — говорится в сообщении ведомства.

На фотографиях, опубликованных чиновниками, видны четыре рыбы в пакете и еще одна — на тротуаре.

Издание отмечает, что, согласно данным библиотеки Конгресса США, этот феномен наблюдался с древних времен. По мнению ученых, к "рыбному дождю" приводят торнадо и смерчи, которые зарождаются над водоемами и захватывают рыбу, когда опускаются к воде.

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