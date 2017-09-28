Трамп обвинил Facebook и СМИ в сговоре против него

Цукерберг ответил, что соцсеть дает возможность людям выражать свое мнение и никого не поддерживает

Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Facebook и ведущие американские издания New York TImes, Washington Post в сговоре против него. Об этом он написал в Twitter.

"Facebook всегда был против Трампа. Соцсети всегда были против Трампа, фейковые новости, New York TImes, Washington Post были против Трампа. Сговор?", — написал президент.

Такое заявление Трамп сделал на фоне сообщения о том, что социальная сеть готовится передать три тысячи политических объявлений следователям Конгресса, которые, вероятно, были приобретены российскими субъектами во время и после прошлогоднего президентских выборов в США.

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Основатель Facebook Марк Цукерберг ответил Трампу, который заявил, что соцсеть работает для объединения людей и создания сообщества для всех.

"Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу. Обе стороны расстроены из-за идей и контента, которые им не нравятся. Так выглядит платформа для всех идей", — написал основатель соцсети.

Глава соцсети отметил, что Facebook сыграл важную роль на выборах президента США 2016 года, но она заключается не в распространении ложной информации. По его словам, большее количество людей получило возможность выражать свое мнение, чем это было раньше. Кроме того, интернет стал основной площадкой для общения кандидатов. У каждого из них была своя страница в Facebook.

Напомним, в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", которые известны своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.